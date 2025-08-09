İSTANBUL 31°C / 23°C
Güncel

Manyas Gölü'nde toplu balık ölümleri: Bakanlık inceleme başlattı

Balıkesir'in Manyas Gölü'ndeki toplu balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı.

AA9 Ağustos 2025 Cumartesi 12:51
Manyas Gölü'nde toplu balık ölümleri: Bakanlık inceleme başlattı
Balıkesir'in Manyas Gölü'ndeki balıkların ölümü üzerine gölden numune alındı.

Manyas ilçesindeki göle gelen bir balıkçı, su yüzeyindeki balık ölülerini görünce durumu Kızıksa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Aytaç Gökkermeyan'a bildirdi.

Daha sonra İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ile Manyas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sudan ve ölü balıklardan numune aldı.

Kızıksa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Gökkermeyan, yaptığı açıklamada, ihbar üzerine Manyas Gölü'ne geldiğinde ölü balıkları görünce adeta şoke olduğunu söyledi.

Balık ölümlerinin nedeninin tahliller sonucu anlaşılacağını anlatan Gökkermeyan, "Göldeki balık popülasyonu neredeyse bir günde yok oldu. Gölün yüzeyinde de çok sayıda ölü balık var. Rüzgarla birlikte bunlar kıyıya vuruyor." dedi.

