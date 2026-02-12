İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Şubat 2026 Perşembe / 25 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6522
  • EURO
    51,8757
  • ALTIN
    7131.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Marakeş'te Türkiye modeli vurgusu… Bakan Işıkhan: Çocuklar için ortak mücadele şart
Güncel

Marakeş'te Türkiye modeli vurgusu… Bakan Işıkhan: Çocuklar için ortak mücadele şart

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Fas'ta düzenlenen 6. Küresel Çocuk İşçiliğinin Ortadan Kaldırılması Konferansı'nda Türkiye'nin mücadele modelini anlattı. Işıkhan, kayıt dışı istihdamla mücadelede kurumsal yapının daha da güçlendirileceğini vurguladı.

AA12 Şubat 2026 Perşembe 00:40 - Güncelleme:
Marakeş'te Türkiye modeli vurgusu… Bakan Işıkhan: Çocuklar için ortak mücadele şart
ABONE OL

Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, konferansta, Bakanlığın bu alandaki mücadelesini ve küresel alanda gündeme gelen konuları ele aldıklarını belirtti.

Katılımcı ülkelerin temsilcilerine Türkiye'nin bu alanda yürüttüğü etkin mücadeleyi paylaştıklarını aktaran Işıkhan, şunları kaydetti:

"'Çocuk İşçiliğiyle Mücadelede Sosyal Koruma Kapsamının Genişletilmesi ve Kayıtlılığa Geçiş: İyi Uygulamalar ve Yenilikçi Yaklaşımlar' konulu panelde, çocuk işçiliğinin kalıcı biçimde ortadan kaldırılması, kayıtlı, güvenceli ve insana yakışır işlerin yaygınlaştırılması için politikalarımızı ve uygulamalarımızı aktardık. Kayıt dışı istihdamla mücadelede 2002 yılından bugüne inşa ettiğimiz kurumsal yapımızı daha da güçlendireceğiz. Geleceğimiz olan çocuklarımızı korumak için küresel alanda da politikaların oluşturulmasına katkı sunmaya devam edeceğiz."

Bakan Işıkhan, Fas Ekonomik Katılım, Küçük İşletmeler, İstihdam ve Beceriler Bakanı Dr. Younes Sekkouri ile gerçekleştirdikleri ikili görüşmede, bakanlıklar arasında sosyal güvenlik ve istihdam alanlarında ilişkileri kurumsallaştırmayı sağlayacak çalışmaları değerlendirdiklerini, bu kapsamda iki ülke arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı akdedilmesine yönelik görüşleri istişare ettiklerini bildirdi.

  • vedat ışıkhan
  • Türkiye Fas
  • çocuk işçi

ÖNERİLEN VİDEO

NATO'dan Türk F-16 paylaşımı: Romanya hava sahasında bir kaplan

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.