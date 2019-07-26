Maraş'ta statükoyu değiştirmekte kararlıyız

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararınca 1974’ten bu yana kapalı olan Maraş’ın açılması için Kapalı Maraş Envanter Komisyonu, Maraş’ın açılmasına dönük ilk çalışma için ilk kez bölgeye giriş yaparak, incelemelerde bulundu. Maraş’ın geleceğini yakından ilgilendiren envanter çalışmalarının ilkinde, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da komisyona eşlik etti. Özersay, çalışmaların ardından değerlendirmelerde bulundu. Özersay, envanter komisyonunun kurulması ve kapalı Maraş’la ilgili KKTC hükümetinin bir adım atacağı yönündeki açıklamalarının öylesine yapılmadığını, bugünün ise bunun ispatı açısından önemli olduğuna dikkati çekti. Özersay, 45 yıl sonra ilk kez alanında uzman bir ekiple Maraş’a girdiklerinin altını çizerek, incelemelerde çok iyi durumda binaların görüldüğünü ancak özellikle kerpiç yapılarda ciddi hasarların olduğunu dile getirdi.

LAF OLSUN DİYE DEĞİL

Kapalı Maraş’taki statükoyu değiştirmekte kararlı olduklarını vurgulayan Özersay, şunları vurguladı: “Aradan neredeyse yarım asır geçtikten sonra hükümet olarak buranın bu şekilde muhafaza edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Hükümet olarak Kapalı Maraş konusunda laf olsun diye bir karar almadığımızı, çalışmalarımızı ciddiyetle sürdüreceğimizi ve statükonun sembolü haline dönüşen bu bölgeye dair açılımları hayata geçirmeye kararlı olduğumuzu herkesin bilmesini istiyorum. Burası hem Mağusa, hem Maraş hem de genel anlamda Kıbrıs için yeni bir soluk olabilir, olmalıdır da.”

GERÇEKÇİ ADIM ATACAĞIZ

Özersay, mülklerden ziyade altyapı noktasında hangi aşamada bulunduklarının tespitinin öncelikleri olduğuna vurgu yaparak, yol, elektrik, su ve kanalizasyon gibi konularda durum tespitinin iyi yapılması gerektiğini vurguladı. Özersay, şöyle konuştu: “Belirli bir bölgede, bir kişiye, kuruma, şirkete veya vakfa taşınmazını iade ettiğiniz zaman onu kullanabilir durumda olması gerekiyor. Belki çok uzak olmayan bir aşamada askeri bölge statüsüyle ilgili bir gözden geçirme söz konusu olabilir. Bu, kısmi ya da kademeli olarak olabilir. Bugünden bir ön kabulle konuşmak istemiyorum. Aksi halde envanter çalışması yapmanın bir manası kalmaz. Yapacağımız envanter çalışmasında resmi göreceğiz. Ona göre gerçekçi ve gerçekleştirilebilir olan adımları atacağız.”

KKTC hükümeti, 45 yıldır kapalı olan Maraş’ın envanter çalışmalarının ardından açılmasını planlıyor.