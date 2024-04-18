Mardin Belediye Meclisi'nde şehitlerimize ve İstiklal Marşı'na saygısızlık

DEM Parti'nin adayı Ahmet Türk'ün kazandığı Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki ilk meclis toplantısında İstiklal Marşı krizi çıktı. AK Parti Grubu'nun gündeme İstiklal Marşı ve saygı duruşu eklenmesi talebi DEM Parti grubu tarafından 'kapalı alanda olmaz' denilerek reddedildi. çıkan tartışma sonrası AK Partili üyeler salonu terk etmek üzere ayaklandı. Görüntü alan AK Partililerin telefonları zorla ellerinden alınarak görüntüler silindi. Gerginlik sonrası AK Partililer mecliste İstiklal Marşı okuyarak saygı duruşunda bulundu. O esnada DEM'li üyeler de oturdukları yerden izledi.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Yeşilli Belediye Başkanı ve AK Parti Grup Sözcüsü Hayrettin Demir, krizi anlattı: İlk meclis toplantısında İstiklal Marşı ve saygı duruşunun açılış gündemine konulmasını talep ettik. DEM Partililer de gündeme koyacaklarını söylediler. Ancak gittiğimizde gündemde olmadığını gördük. İlk toplantımızda aziz şehitlerimiz anısına İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunmamız gerekiyor. Bunun üzerine grup olarak tepki gösterdik. Cevap olarak 'Burası kapalı alan. Kapalı alanda olmaz' dediler. Toplantıyı terk edip istişare ettik. Geri dönüp okunmasını talep ettik. Grup olarak İstiklal Marşı'nı okuyup saygı duruşunda bulunduk. Ahmet Türk dahil hiçbir DEM Partili saygı duruşunda bulunmadı, İstiklal Marşı'nı okumadı. Görüntü alan bazı arkadaşlarımızın telefonlarındaki görüntüler itiş kakış sonucu alınarak silindi.