İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Nisan 2024 Perşembe / 10 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5423
  • EURO
    34,8918
  • ALTIN
    2489.65
  • BIST100
    9566.21
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Mardin Belediye Meclisi'nde şehitlerimize ve İstiklal Marşı'na saygısızlık
Güncel

Mardin Belediye Meclisi'nde şehitlerimize ve İstiklal Marşı'na saygısızlık

Mardin Belediye Meclisi'nde AK Partili üyelerin İstiklal Marşı ve saygı duruşu talebini DEM'liler reddetti. Büyükşehir Belediyesi toplantısı öncesi AK Parti grubunun talebi, Belediye Başkanı Ahmet Türk ve DEM'lilerce “Kapalı alanda olmaz” denilerek geri çevrildi. Bunun üzerine salondan çıkmak isteyen AK Partililerle DEM'liler tartışma yaşadı. Ardından AK Partili üyeler İstiklal Marşı okudu, saygı duruşunda bulundu.

Akşam Gazetesi18 Nisan 2024 Perşembe 10:10 - Güncelleme:
Mardin Belediye Meclisi'nde şehitlerimize ve İstiklal Marşı'na saygısızlık
ABONE OL

DEM Parti'nin adayı Ahmet Türk'ün kazandığı Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki ilk meclis toplantısında İstiklal Marşı krizi çıktı. AK Parti Grubu'nun gündeme İstiklal Marşı ve saygı duruşu eklenmesi talebi DEM Parti grubu tarafından 'kapalı alanda olmaz' denilerek reddedildi. çıkan tartışma sonrası AK Partili üyeler salonu terk etmek üzere ayaklandı. Görüntü alan AK Partililerin telefonları zorla ellerinden alınarak görüntüler silindi. Gerginlik sonrası AK Partililer mecliste İstiklal Marşı okuyarak saygı duruşunda bulundu. O esnada DEM'li üyeler de oturdukları yerden izledi.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Yeşilli Belediye Başkanı ve AK Parti Grup Sözcüsü Hayrettin Demir, krizi anlattı: İlk meclis toplantısında İstiklal Marşı ve saygı duruşunun açılış gündemine konulmasını talep ettik. DEM Partililer de gündeme koyacaklarını söylediler. Ancak gittiğimizde gündemde olmadığını gördük. İlk toplantımızda aziz şehitlerimiz anısına İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunmamız gerekiyor. Bunun üzerine grup olarak tepki gösterdik. Cevap olarak 'Burası kapalı alan. Kapalı alanda olmaz' dediler. Toplantıyı terk edip istişare ettik. Geri dönüp okunmasını talep ettik. Grup olarak İstiklal Marşı'nı okuyup saygı duruşunda bulunduk. Ahmet Türk dahil hiçbir DEM Partili saygı duruşunda bulunmadı, İstiklal Marşı'nı okumadı. Görüntü alan bazı arkadaşlarımızın telefonlarındaki görüntüler itiş kakış sonucu alınarak silindi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.