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Mardin merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, Mardin merkezli 5 ilde FETÖ/PDY operasyonu yapıldı.

IHA16 Ekim 2020 Cuma 20:01 - Güncelleme: 16 Ekim 2020 Cuma 20:01
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Mardin merkezli 5 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlarda aralarında doktor ve öğretmenin de bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, FETÖ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Mardin merkezli toplam 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt mensubu polislerin eşlerinden sorumlu ’mahrem abla’ olarak faaliyet yürüten ve diğer şahıslara ait telefon hatları üzerinden ByLock kullandığı tespit edilen şüpheliler emniyetteki işlemlerini ardından adli makamlara sevk edildi.

Aralarında aktif çalışan bir doktor ve özel sektörde öğretmen olan şahısların da bulunduğu 3 şüpheli şahıs, sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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