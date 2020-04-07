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Mardin polisinden 3 dilde 'Evde Kal' çağrısı

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Türkçe, Arapça ve Kürtçe çektiği kliple vatandaşlara 'Evde kal' çağrısı yaptı.

AA07 Nisan 2020 Salı 15:40 - Güncelleme: 07 Nisan 2020 Salı 15:40
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İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis ve bekçiler, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlere destek vermek için şehrin tarihi ve turistik mekanlarında klip çekti.

Türkçe, Arapça ve Kürtçe hazırlanan klipte, "Değerli hemşehrilerimiz, 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşlarımızın evlerinden çıkmaları kesinlikle yasaktır. Evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım. Hayat eve sığar, evde kal Mardin." ifadelerine yer verildi.

Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de ilçe girişinde denetim yaparken, vatandaşları 3 dilde uyaran klip çekti.

Türkçe, Arapça ve Kürtçe hazırlanan klipte, "Bizler sizler için görevimizin başındayız, sizler de evde kalın. Bu dönemde taziye dileklerinizi telefonla iletin. Sayın Kızıltepe şoförleri, seyahat esnasında vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymalarına riayet edin. Unutmayalım ki virüs, alınan tedbirlerden güçlü değil. Evinde kal Kızıltepe, evinde kal Mardin." denildi.

Çekilen klipler, valilik ve kaymakamlığın sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.

Mardin polisinden 3 dilde 'Evde Kal' çağrısı

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