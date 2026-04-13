  • Mardin-Şırnak kara yolunda tır dorsesi alev topuna döndü: Yol trafiğe kapandı
Güncel

Mardin-Şırnak kara yolunda tır dorsesi alev topuna döndü: Yol trafiğe kapandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde Mardin-Şırnak kara yolunda hareket halindeki bir tırın dorsesinde yangın çıktı. Sürücü çekiciyi dorseden ayırarak güvenli alana geçerken, Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen dorse kullanılamaz hale geldi ve yol bir süre ulaşıma kapandı.

AA13 Nisan 2026 Pazartesi 23:27
Mardin-Şırnak kara yolunda seyir halindeki bir tırın dorsesinde aniden başlayan yangın, sürücüye ve trafiğe korku dolu anlar yaşattı. Alevleri fark eden sürücünün hızlı refleksiyle çekiciyi dorseden ayırması olası bir felaketi önlerken, itfaiye ekiplerinin müdahalesine karşın dorse tamamen yandı.

SÜRÜCÜ DORSEYI AYIRIP GÜVENLI ALANA KAÇTI

Mardin-Şırnak kara yolunun kırsal Tilkitepe mevkisinde, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen tırın dorsesinde yangın çıktı.

Alevleri fark eden sürücü, tırı yol kenarına park ederek çekiciyi dorseden ayırıp güvenli alana geçti.

İhbar üzerine olay yerine Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında dorse kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden açıldı.

