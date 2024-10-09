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Güncel

Mardin Valiliği gösteri ve yürüyüşlerin 4 gün süreyle yasaklandığını açıkladı

Mardin Valiliği, gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantılarının kent merkezi ile tüm ilçelerde 4 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

AA9 Ekim 2024 Çarşamba 22:13 - Güncelleme:
Mardin Valiliği gösteri ve yürüyüşlerin 4 gün süreyle yasaklandığını açıkladı
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Valilikten yapılan açıklamada, Valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler haricindeki diğer programların 10-14 Ekim'de yasaklandığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü, milli güvenlik, kamu düzeninin sağlanması, Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, terör eylemlerinin ve suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, meydana gelebilecek olası provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla, açık alanlarda yapılmak istenilen toplanma, her türlü açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantıları, miting, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma, nöbet eylemi stant açma, çadır kurma, dron çekim faaliyetleri, anket yapılması, bildiri, broşür dağıtma, afiş, pankart asma ve benzeri her türlü eylemin ve eylem, etkinliklere katılmak amacıyla, diğer illerden geldiği anlaşılan şahıs, araçların ilimiz sınırına girişleri, ilimizden hareket ettiği anlaşılan şahıs, araçların il sınırlarımızdan çıkışları, ayrıca, bu kapsamda, başka illerden gelerek belirtilen eylem, etkinliklere katılmak maksadıyla ilimizden başka illere yapılacak geçişler için ilimiz güzergahının kullanılmasının, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi hükümleri gereğince, Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, Mardin il sınırları içerisinde 10 Ekim'de saat 08.00'den, 14 Ekim'de saat 08.00'e kadar 4 gün süre ile yasaklanmıştır."

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