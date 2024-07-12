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Mardin Valiliğinden özel güvenlik bölgesi kararı

Mardin Valiliği, Dargeçit ilçesi kırsalındaki bazı alanların 15 gün özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini bildirdi.

AA12 Temmuz 2024 Cuma 22:07 - Güncelleme:
Mardin Valiliğinden özel güvenlik bölgesi kararı
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Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ilçenin Dibekli, Alayunt ile Sümer mahalleleri kırsalında bulunan bölgelerin 12-26 Temmuz arasında geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, "5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince vatandaşlarımızın bu tarihlerde söz konusu bölgeye kendi can ve mal güvenlikleri açısından izinsiz girmemeleri önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.

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