İki ilimizde terör örgütüne darbe

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Mardin ve Bingöl'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

Mardin ve Bingöl'de il jandarma komutanlıklarınca hava destekli operasyonlarda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

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İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında; Mardin-Nusaybin ilçesi Ömeryan kırsalında 2 terörist, Bingöl Adaklı ilçe kırsalında 2 terörist olmak üzere toplam 4 teröristin il jandarma komutanlıklarınca yapılan hava destekli operasyonlarda etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

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