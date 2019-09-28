Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Mardin Derik kırsalında 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi
- DHA
İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Mardin Derik kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.
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