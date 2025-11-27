İSTANBUL 22°C / 12°C
Güncel

Mardin'de aile cinayeti: 5 yaşındaki çocuklarıyla beraber o halde bulundular

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir çift ile 5 yaşındaki çocuklarının evde silahla vurulmuş halde bulundu. Olayla ilgili bir şüpheli tutuklandı.

AA27 Kasım 2025 Perşembe 00:48 - Güncelleme:
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca, 25 Kasım'da Turgut Özal Mahallesi'nde bir apartmanda Mehmet (37), eşi Berna (33) ve 5 yaşındaki kız çocukları Samyeli Kaya'nın evlerinde başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce oluşturulan özel ekip tarafından yürütülen çalışmada, olayda kullanılan silah ele geçirildi, M.C. gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "delil karartma" suçundan tutuklandı.

