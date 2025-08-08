İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ağustos 2025 Cuma / 14 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,6884
  • EURO
    47,4847
  • ALTIN
    4438.45
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Mardin'de akraba kavgasında kan aktı: 2 ölü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde akrabalar arasında tartışma çıktı. Silahların çekildiği olayda 2 kişi hayatını kaybetti.

IHA8 Ağustos 2025 Cuma 09:07 - Güncelleme:
Mardin'de akraba kavgasında kan aktı: 2 ölü
ABONE OL

Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesine bağlı Karabend kırsal mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle akraba olan iki taraf arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın ardından, Mehmet Bakan (60) ve yengesi Gülten Bakan'ın (42) evine giden kimliği belirsiz kişi veya kişiler, silahla ateş açtı.

Kurşunların hedefi olan Mehmet Bakan ve Gülten Bakan olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, iki kişinin de yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenazeler, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

  • silahlı kavga
  • Mardin
  • Kızıltepe

ÖNERİLEN VİDEO

Jandarma dronla suçüstü yaptı! Kazarken yakalandılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.