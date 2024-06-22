Mardin'de balyozlu vahşet: 6 çocuk babası öldürüldü

Olay, sabah saatlerinde Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'nde meydana geldi. Yerde hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yerde yatan kişinin Resul Derin olduğu tespit edildi. Derin, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorlarına çabasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme yapan polis, 2 şüpheliyi gözaltına alındı. Balyoz darbeleriyle öldürüldüğü belirlenen Derin'in 6 çocuk babası olduğu ve Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştığı öğrenildi.

Resul Derin'i cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek, Derik ilçesine bağlı kırsal Subaşı Mahallesi'nde toprağa verildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, olayın, yaklaşık 1 yıl önce gerçekleşen ve 2 kişinin yaralandığı kavga sonrası başlayan husumet nedeniyle gerçekleştiği öğrenildi.