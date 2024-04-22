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Güncel

Mardin'de bazı alanlar özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Mardin Valiliği, Nusaybin ilçesi kırsalında bazı alanların 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini bildirdi.

AA22 Nisan 2024 Pazartesi 13:40 - Güncelleme:
Mardin'de bazı alanlar özel güvenlik bölgesi ilan edildi
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Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ilçenin Dağiçi, Dibek Eskihisar, Yelekli ve Üçyol mahalleleri kırsalında bulunan bölgelerin 22 Nisan-6 Mayıs arasında geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, "5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince vatandaşlarımızın bu tarihlerde söz konusu bölgeye kendi can ve mal güvenlikleri açısından izinsiz girmemeleri önem arz etmektedir." ifadesi kullanıldı.

  • Mardin Valiliği
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