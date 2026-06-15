Mardin'de buğday yüklenen tır alevlere teslim oldu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir tarlada yaşanan yangın, hem araç hem de ürün kaybına yol açtı. Dorsesine buğday yüklenen tır henüz belirlenemeyen bir sebeple alev aldı ve kısa sürede kullanılamaz hale geldi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak maddi hasar büyük oldu.

KIZILTEPE'DE BUĞDAY YÜKLÜ TIRDA ALEVLER YÜKSELDİ

Kırsal Akyüz Mahallesi'nde bir tarlada dorsesine buğday yüklenen tırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında tır, kullanılamaz hale geldi, dorsedeki buğday zarar gördü.