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Mardin'de buğday yüklenen tır alevlere teslim oldu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kırsal Akyüz Mahallesi'ndeki bir tarlada buğday yüklenen tırda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında tır kullanılamaz hale gelirken dorsedeki buğday da zarar gördü.

AA15 Haziran 2026 Pazartesi 17:59 - Güncelleme:
Mardin'de buğday yüklenen tır alevlere teslim oldu
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir tarlada yaşanan yangın, hem araç hem de ürün kaybına yol açtı. Dorsesine buğday yüklenen tır henüz belirlenemeyen bir sebeple alev aldı ve kısa sürede kullanılamaz hale geldi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak maddi hasar büyük oldu.

KIZILTEPE'DE BUĞDAY YÜKLÜ TIRDA ALEVLER YÜKSELDİ

Kırsal Akyüz Mahallesi'nde bir tarlada dorsesine buğday yüklenen tırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında tır, kullanılamaz hale geldi, dorsedeki buğday zarar gördü.

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