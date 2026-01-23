İSTANBUL 13°C / 7°C
  Mardin'de dehşet! 14 yaşındaki çocuk ölü bulundu
Güncel

Mardin'de dehşet! 14 yaşındaki çocuk ölü bulundu

Mardin'in Derik ilçesinde 14 yaşındaki kız çocuğu evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

23 Ocak 2026 Cuma 10:13
Mardin'de dehşet! 14 yaşındaki çocuk ölü bulundu
Kırsal Şahverdi Mahallesi'nin Çavuşlu mezrasında dün akşam bir evde çocukların yardım talebi üzerine eve giren çevredekiler, Nur Banu Ö'yü silahla vurulmuş halde buldu.

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım talep etmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Çocuğun cenazesi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ailesiyle Antalya'da oturan Nur Banu Ö'nün halasının evinde misafir olduğu öğrenildi.

