Mardin'de dehşet! 14 yaşındaki çocuk ölü bulundu

Kırsal Şahverdi Mahallesi'nin Çavuşlu mezrasında dün akşam bir evde çocukların yardım talebi üzerine eve giren çevredekiler, Nur Banu Ö'yü silahla vurulmuş halde buldu.

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım talep etmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Çocuğun cenazesi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ailesiyle Antalya'da oturan Nur Banu Ö'nün halasının evinde misafir olduğu öğrenildi.