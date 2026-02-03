İSTANBUL 6°C / 2°C
Güncel

Mardin'de dehşet anları: Küçük çocuğu esnaf kurtardı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yolda yürürken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuğun yardımına esnaf yetişti. Esnafın köpeklere müdahale ederek saldırıyı engellediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

IHA3 Şubat 2026 Salı 09:47
Mardin'de dehşet anları: Küçük çocuğu esnaf kurtardı
Olay, Mazıdağı ilçe merkezi Çiğdem Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, caddede yürüyen küçük bir çocuk, aniden etrafını saran başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Köpeklerin üzerine gelmesiyle büyük panik yaşayan çocuk kaçmaya çalıştı ancak köpekler peşini bırakmadı. Çocuğun çığlıklarını duyan ve durumu fark eden çevredeki bir esnaf, hemen müdahale ederek köpekleri uzaklaştırmayı başardı.

Esnafın zamanında müdahalesi sayesinde çocuk yara almadan ve son anda kurtarıldı.

Yaşanan korku dolu anlar ise caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, köpeklerin çocuğa yönelmesi, çocuğun kaçışı ve esnafın araya girerek çocuğu kurtardığı anlar yer aldı.

