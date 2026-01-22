İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ocak 2026 Perşembe / 4 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2671
  • EURO
    50,9268
  • ALTIN
    6837.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Mardin'de feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti

Midyat ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

AA22 Ocak 2026 Perşembe 21:30 - Güncelleme:
Mardin'de feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti
ABONE OL

Midyat-Dargeçit kara yolunun kırsal Barıştepe Mahallesi mevkisinde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada araçlarda bulunan Mehmet Nuri A. (50), Naime A. (51) ve Rabia A. (66) yaşamını yitirdi, Abdulmenaf T. (32) ve Sultan A. (64) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol ekiplerin çalışması sonucu yeniden trafiğe açıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Sancaktepe'de zincirleme İETT kazası: Yaralılar var

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.