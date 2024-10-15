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Mardin'de feci kaza! İki kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

DHA15 Ekim 2024 Salı 23:39 - Güncelleme:
Mardin'de feci kaza! İki kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
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Midyat- Dargeçit karayolu kırsal Gülveren Mahallesi yakınında akşam saatlerinde plakaları ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen iki kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada araçlardaki N.A. (43), B.G. (18), B.M. (34) ve Hasan Çiçek (45) yaralandı.

İlk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan Hasan Çiçek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Çiçek'in cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü. Diğer yaralıların tedavileri devam ederken, kazaya ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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