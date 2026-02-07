İSTANBUL 14°C / 8°C
Güncel

Mardin'de feci kaza! Tır ile çarpışan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

Mardin'de tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

AA7 Şubat 2026 Cumartesi 18:27
Mardin'de feci kaza! Tır ile çarpışan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti
Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 34 SB 6901 plakalı otomobil ile 47 AAV 059 plakalı tır, Artuklu-Nusaybin kara yolu Akıncı köyü mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobilde bulunan Melek D. (26) olay yerinde yaşamını yitirdi, Ayşenur K. (26), Muhammed Heja S. (22), Kadir Can S. (24) ve Beyzanur Ç. (26) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ayşenur K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

