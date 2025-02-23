Kırsal Gökçe Mahallesi'nde iki ailenin fertleri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 3'ü ağır 10 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 3'ü tedavi gördükleri hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.