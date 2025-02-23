İSTANBUL 4°C / -3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Şubat 2025 Pazar / 25 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4592
  • EURO
    38,1983
  • ALTIN
    3438.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Mardin'de iki aile arasında kan aktı! 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Güncel

Mardin'de iki aile arasında kan aktı! 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde, iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

AA23 Şubat 2025 Pazar 07:19 - Güncelleme:
Mardin'de iki aile arasında kan aktı! 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
ABONE OL

Kırsal Gökçe Mahallesi'nde iki ailenin fertleri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 3'ü ağır 10 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 3'ü tedavi gördükleri hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.