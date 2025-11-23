İSTANBUL 22°C / 13°C
  Mardin'de iki aile arasında sopalı kavga: 6 yaralı
Güncel

Mardin'de iki aile arasında sopalı kavga: 6 yaralı

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde iki aile arasında çıkan sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.

AA23 Kasım 2025 Pazar 16:03
Kırsal Ortaköy Mahallesi'nde iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri, tarafları ayırmak için havaya silahla ateş etti.

Kavgada, Ramazan A. (58), Behice A. (50), Kenan A. (44), İshak Ç. (28), Nurcan Ç. (23) ve Remziye Ç. (40) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekiplerince kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatılırken mahallede de güvenlik önlemi alındı.

