Güncel

Mardin'de kafa kafaya çarpışma: Çok sayıda kişi yaralandı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

IHA11 Şubat 2026 Çarşamba 18:48 - Güncelleme:
Kaza, Mazıdağı'na bağlı Kocakent Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otomobil ile hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluşurken, 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

