Mardin'de kayyum görev süresi uzatıldı

İçişleri Bakanlığı, Mardin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yürütülen kayyum görev süresini iki ay daha uzattı.

AA4 Mart 2026 Çarşamba 14:57
Mardin'de kayyum görev süresi uzatıldı
Mardin'de terör soruşturma ve kovuşturması kapsamında 4 Kasım 2024 tarihinde görevden alınan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün yerine, Bakanlık kararıyla Mardin Valisi Tuncay Akkoyun kayyum olarak görevlendirilmişti. İki ayda bir yenilenen görevlendirme süresi, 4 Mart 2026 tarihi itibarıyla yeniden değerlendirilerek iki ay daha uzatıldı. Bu kapsamda, Mardin Büyükşehir Belediyesindeki kayyum yönetimi mevcut görevine devam edecek.

Görevlendirme sürecinin, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sürdürüldüğü öğrenildi.

