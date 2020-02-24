Mardin'de koronavirüs iddiasına yalanlama

DHA & İHA 24 Şubat 2020 Pazartesi17:18 - Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 17:42

Tır şoförlüğü yapan ve ismi açıklanmayan kişi, yüksek ateş şikayetiyle bu sabah Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Acil serviste tedaviye alınan şoför, İran'dan geldiğini söylemesi üzerine, bu ülkede yayılan koronavirüs nedeniyle prosedür gereği gözlem altına alındı. Tetkikleri yapılan şoför için 14 günlük gözlem süresi başladı. Şoförden alınan numuneler ise incelenmek üzere Ankara'ya gönderildi. Bu arada, hastanede çalışanları ve hastaneye gelenlerin maske taktıkları görüldü.

MARDİN’DE KORONAVİRÜS İDDİASINA YALANLAMA



Mardin İl Sağlık Müdürlüğü, Kızıltepe ilçesinde koronavirüs vakası olduğu ve acil servisin kapatıldığı iddiasını yalanladı.

Mardin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında Kızıltepe’de Korona virüsü vakası olduğu ve acil servisin kapatıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada, “İlimizde korona virüs tanılı hasta olmayıp tüm hastanelerimiz kesintisiz hizmet vermektedir” denildi.