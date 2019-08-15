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Mardin’de PKK’nın gençlik yapılanmasına düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı

Mardin’de terör örgütü PKK’nın gençlik yapılanması olan Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) ve YPS’ye şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda 11 kişi göz altına alındı.

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Edinilen bilgilere göre, Mardin’in Savur, Nusaybin, Artuklu, Dargeçit ve Kızıltepe’de ilçelerinde Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK terör örgütünün gençlik yapılanması DGH ve YPS üyelerine yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda 9 kişi ile terör örgütünü övücü yazıları duvarlara yazan 2 kişi suç üstü yakalandı. 
 
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor. 

Güvenlik güçlerine saldırı hazırlığındaki teröristlere operasyon

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