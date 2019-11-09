Mardin'de PKK'ya katılacağı tespit edilen şüpheli yakalandı
Mardin'in Midyat ilçesinde, terör örgütü PKK'ya katılacağı tespit edilerek yakalanan şüpheli ailesine teslim edildi.
- AA
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan teknik takip sonucu PKK/KCK terör örgütüne katılacağı tespit edilen şüpheli D.A, Midyat ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yakalandı.
D.A, ifadesinin alınmasının ardından ailesine teslim edildi.
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