Mardin'de saldırılarında kullanılmak üzere hazırlanan 191 kilogram patlayıcı ele geçirildi
Mardin'in Suriye sınırına yakın Şenyurt Mahallesinde metropol illerde terör saldırılarında kullanılmak üzere hazırlanan 191 kilogram patlayıcı ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
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