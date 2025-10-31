İSTANBUL 19°C / 11°C
Güncel

Mardin'de silah kaçakçılığı operasyonu: Evden adeta cephanelik çıktı

Mardin'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda bir adrese yapılan baskında çok sayıda silah, mühimmat ve bomba ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

31 Ekim 2025 Cuma 17:15
Mardin'de silah kaçakçılığı operasyonu: Evden adeta cephanelik çıktı
Mardin'in Artuklu ilçesinde düzenlenen operasyonda 8 uzun namlulu silah, 40 şarjör, 6 bin 150 fişek, 3 sis bombası ve gaz bombası ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce silah kaçakçılığı yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda bir adrese düzenlenen operasyonda 8 uzun namlulu silah, 40 şarjör, 6 bin 150 fişek, 3 sis bombası ve gaz bombası ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

