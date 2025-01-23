Mardin'de silahlı faaliyet gösteren PKK/KCK zanlısı İstanbul'da yakalandı

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstihbarat ile Terörle Mücadele şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerini deşifre edip engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, 2015-2016'da Hendek-Barikat olaylarında Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK/KCK adına silahlı faaliyet gösterdiği ve güvenlik güçlerine karşı eylemde bulunduğu yönünde tespitler yapılan V.A, İstanbul'da yakalandı.

Erzurum'a getirilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.