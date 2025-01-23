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Mardin'de silahlı faaliyet gösteren PKK/KCK zanlısı İstanbul'da yakalandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK/KCK adına 2015-2016'da silahlı faaliyet gösterdiği ileri sürülen şüpheli İstanbul'da yakalandı.

AA23 Ocak 2025 Perşembe 17:32 - Güncelleme:
Mardin'de silahlı faaliyet gösteren PKK/KCK zanlısı İstanbul'da yakalandı
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Erzurum İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstihbarat ile Terörle Mücadele şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerini deşifre edip engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, 2015-2016'da Hendek-Barikat olaylarında Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK/KCK adına silahlı faaliyet gösterdiği ve güvenlik güçlerine karşı eylemde bulunduğu yönünde tespitler yapılan V.A, İstanbul'da yakalandı.

Erzurum'a getirilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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