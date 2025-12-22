Mardin'de silahlı kavga: 23 yaşındaki Fırat öldü

Mardin'in Artuklu ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Yenişehir Mahallesi Ravza Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çıkan kavgada 23 yaşındaki Fırat Baraj ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Baraj, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.