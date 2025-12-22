İSTANBUL 12°C / 8°C
  • Mardin'de silahlı kavga: 23 yaşındaki Fırat öldü
Güncel

Mardin'de silahlı kavga: 23 yaşındaki Fırat öldü

Mardin'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 23 yaşındaki Fırat Baraj hayatını kaybetti.

IHA22 Aralık 2025 Pazartesi 10:55 - Güncelleme:
Mardin'de silahlı kavga: 23 yaşındaki Fırat öldü
Mardin'in Artuklu ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Yenişehir Mahallesi Ravza Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çıkan kavgada 23 yaşındaki Fırat Baraj ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Baraj, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

