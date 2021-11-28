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Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 45 şüpheli gözaltına alındı

Mardin'de PKK terör örgütüne yönelik operasyonda 45 kişi gözaltına alındı.

AA28 Kasım 2021 Pazar 07:58 - Güncelleme: 28 Kasım 2021 Pazar 07:58
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine, muhtemel eylem, etkinlik ve saldırıların önüne geçilebilmesi amacıyla, sözde kent/mahalle meclisleri içerisinde faaliyet yürüttüğü, PKK/KCK terör örgütü adına milis ve işbirlikçi faaliyetlerde bulunduğuna dair haklarında ifade ve teşhis bulunan, daha önceden ele geçirilen örgütsel dokümanlarda bilgileri bulunan, çukur/barikat eylemlerine katıldığı tespit edilen, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik olarak çalışma başlatıldı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat Şube Müdürlüklerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 45 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tüfek ve tabanca, çok sayıda örgütsel doküman, kitap ve dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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