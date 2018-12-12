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Mardin’de tır şoförü silahla öldürüldü

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir tır şoförü, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahla öldürüldü.

  • İHA
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Olay, Kızıltepe ilçesi uluslararası İpekyolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Özdemir (43) adlı tır şoförü, aracının brandasının düzeltmek için indiği sırada kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahla öldürüldü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özdemir’in cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mardin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 
 
  Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 
 
 

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