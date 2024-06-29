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Mardin'de trafik kazası: 6 yaralı

MARDİN'de TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu ve entübe edildiği öğrenildi.

DHA29 Haziran 2024 Cumartesi 16:14 - Güncelleme:
Mardin'de trafik kazası: 6 yaralı
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Kaza, öğle saatlerinde Mazıdağı ilçesi, Mardin-Diyarbakır kara yolu, Mazıdağı kavşağında meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 16 ASG 012 plakalı TIR ile 34 BEJ 927 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlardaki Mehmet K. (35), Rojbin N. (31), Suphiye N. (11), Rojbin N. (40), Halil Ç. (31) ve kimliği belirlenemeyen bir kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan kimliği henüz tespit edilemeyen 1 kişinin entübe edildiği belirtildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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