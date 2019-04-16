Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 8 kilogram esrar ele geçirildi, 4 zanlı tutuklandı
Mardin'de 8 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
- AA
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
8 KİLO ESRAR VE RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ
Bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı, aramalarda 8 kilogram esrar, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.
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