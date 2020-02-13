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Mardin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 kişiden 6'sı tutuklandı

Mardin'in Ömerli ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 kişiden 6'sı tutuklandı.

AA13.02.2020  11:00 - Güncelleme: 13.02.2020  11:00

Alınan bilgiye göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 aydır takibe aldıkları şüphelilere yönelik Ömerli ilçe merkezi ve mahallelerinde bulunan 17 adrese 105 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi.

İki narkotik dedektör köpeğinin de yer aldığı operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 12 şüpheliden 8'si gözaltına alınırken, aramalarda bir miktar uyuşturucu, tabanca, 3 av tüfeği ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 6'sı tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

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