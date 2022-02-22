Mardin'de uyuşturucu satışı yapan 4 kişi tutuklandı

İHA 22 Şubat 2022 Salı 15:27 - Güncelleme: 22 Şubat 2022 Salı 15:27

Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, ilçede uyuşturucu madde satış ve ticaretinin önlenmesi amacıyla denetim ve operasyonlarını sürdürüyor. Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla ilçede son bir hafta içerisinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı. Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan ilk işlemlerinden sonran adli mercilere sevk edilen 4 kişi tutuklanarak Mardin Cezaevine gönderildi.