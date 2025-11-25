İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Kasım 2025 Salı / 5 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4475
  • EURO
    48,9854
  • ALTIN
    5645.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Mardin'de vahşet! Anne baba ve çocuğu ölü bulundu
Güncel

Mardin'de vahşet! Anne baba ve çocuğu ölü bulundu

Mardin'de aynı aileden 3 kişi, başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

AA25 Kasım 2025 Salı 09:57 - Güncelleme:
Mardin'de vahşet! Anne baba ve çocuğu ölü bulundu
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Mahallesi'nde bir apartmanda oturan aileden haber alamayan komşuları, dün gece mahalle muhtarı ile ailenin oturduğu eve kapıyı açarak girdi.

Evde başlarından silahla vurulmuş halde Mehmet K. (37), eşi Berna K. (33) ve 5 yaşındaki kız çocukları Samyeli K'yi gören muhtar ve komşuları durumu yetkililere bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde çiftin ve çocuklarının hayatını kaybettiği belirlendi.

Çiftin ve çocuğun cenazesi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

ÖNERİLEN VİDEO

2 katlı binayı yıkmaya titreşim yetti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.