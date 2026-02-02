İSTANBUL 8°C / 2°C
Güncel

Mardin'de yangın faciası: Ölü ve yaralılar var

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

AA2 Şubat 2026 Pazartesi 11:50 - Güncelleme:
Mardin'de yangın faciası: Ölü ve yaralılar var
Kırsal Akyazı Mahallesi'ndeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından evde inceleme yapıldı.

3 KİŞİ HAREKETSİZ BULUNDU

İncelemede, Hamit K, Azize K, Hüseyin K. ve Ahmet K. yerde hareketsiz bulundu.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Hamit K. ve Azize K'nin hayatını kaybettiği belirlendi, Hüseyin K. ile Ahmet K. ise ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

