  Mardin'de yanmış erkek cesedi! Cinayetin sırrı ''3 anahtar'' ile çözüldü
Güncel

Mardin'de yanmış erkek cesedi! Cinayetin sırrı ''3 anahtar'' ile çözüldü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yakılmış halde bulunan erkek cesedinin kimliği, olay yerinde bulunan 3 anahtar sayesinde tespit edildi. Jandarma ekipleri, faili meçhul cinayetle ilgili 14 şüpheliye ulaştı.

AA27 Ekim 2025 Pazartesi 13:27
Mardin'de yanmış erkek cesedi! Cinayetin sırrı ''3 anahtar'' ile çözüldü
ABONE OL

Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen faili meçhul cinayetle ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, olay yerinde buldukları 3 anahtarla iz sürerek yakılmış halde bulunan erkek cesedinin kimliğini tespit etti.

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Düzce Mahallesi kırsalında 2 Ekim'de silahla vurulduktan sonra yakılmış halde erkek cesedi bulundu.

Olay yerinde bulunan 3 anahtar sayesinde kimliği belirlenen cesedin, 3 Haziran'da kaybolan R.E'ye ait olduğu tespit edildi.

Ekipler, Jandarma Bilişim Sistemleri üzerinden yaptıkları analizlerle 14 şüpheliye ulaştı.

İncelemelerini derinleştiren ekipler, maktulün alacak meselesi nedeniyle araçta öldürülüp Düzce Mahallesi kırsalında yakıldığını belirledi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin ise adli işlemleri devam ediyor.

