Mardin'in Kızıltepe ilçesinde dün bir çift ve 5 yaşındaki çocukları, evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kapıda hiçbir zorlama olmayışı, ailenin katili ya da katilleri tanıdığı şüphesini artırdı.

BAŞLARINDAN SİLAHLA VURULMUŞ HALDE BULUNDULAR

Turgut Özal Mahallesi'nde bir apartmanda oturan aileden haber alamayan komşuları, dün gece muhtar ile ailenin oturduğu eve kapıyı açarak girdi. Mehmet (37), eşi Berna (33) ve 5 yaşındaki kız çocukları Samyeli Kaya'yı evde başlarından silahla vurulmuş halde gören muhtar ve komşuları, durumu yetkililere bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, çiftin ve çocuklarının hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

ÖZEL BİR EKİP OLUŞTURULDU

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayın aydınlatılması için özel bir ekip oluşturuldu. Polis ekiplerince binanın içindeki ve çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri inceleniyor.

"AİLE GİBİ OLMUŞTUK, ŞOKTAYIZ"

Kaya ailesinin yaşadığı mahallede esnaf Ali Beytus, yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Mehmet Kaya kendi halinde biriydi, tamirciydi. Bu bir vahşet, başka bir şey değil. Yıllardır benim müşterimdi, aile gibi olmuştuk. Şoktayız." dedi.

FARKLI İLLERDE DEFNEDİLDİLER

Öte yandan Berna Kaya (33) ile kızı Samyeli Kaya'nın (5) cenazeleri, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Van'a gönderildi. Eşi Mehmet Kaya'nın (37) cenazesinin ise Savur ilçesine bağlı kırsal İşgören Mahallesi'nde defnedildi.

YENİ DETAYLARA ULAŞILDI

Kan donduran vahşetle ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı. A Haber'de yer alan habere göre ailenin katledildiği saatlerde kimsenin silah sesi duymamış olması kafaları karıştırdı. Kapıda zorlamanın olmayışı, evde de silahın bulunmayışı cinayet şüphesini artırdı. Hayatını kaybeden baba Mehmet Kaya'dan da swap örnekleri alınırken, sır cinayetle ilgili apartmanın yanındaki dükkanda güvenlik kamerası incelemeye alındı.