İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ekim 2022 Pazartesi / 5 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6143
  • EURO
    18,4066
  • ALTIN
    977.584
  • BIST100
    3978.96
Güncel

Mardin'deki cinayette bir kişi tutuklandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 45 yaşındaki kadının evinin bahçesinde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

AA31 Ekim 2022 Pazartesi 22:06 - Güncelleme:
Mardin'deki cinayette bir kişi tutuklandı
ABONE OL

Kırsal Eşme Mahallesi'nde, Nurhan İlhan'ın cesedinin komşuları tarafından bulunmasının ardından, olayla ilgili gözaltına alınan M.İ'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Önceki gün, Eşme Mahallesi'nde Nurhan İlhan'ı evinin bahçesinde kanlar içinde hareketsiz halde gören komşuları, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirmiş, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Jandarma ekipleri, ölen kadının yakını olduğu öğrenilen M.İ'yi gözaltına almıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.