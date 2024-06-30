Mardin'deki kazada yaralanan 2 kişiden acı haber

Mardin-Şırnak kara yolunun Mazıdağı kavşağında dün, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 16 ASG 012 plakalı tır ile 34 BEJ 927 plakalı otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 6 kişiden Özlem K. (33) kaldırıldığı Diyarbakır'daki Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Rojbin N. (31) ise tedavi gördüğü Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Özlem K'nin hamile olduğu öğrenildi.

Kazada yaralanan 4 kişinin tedavisi Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde dün tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralanmış, kaza anı bölgedeki güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.