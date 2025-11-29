İSTANBUL 16°C / 11°C
  Mardin'deki vahşete ilişkin yeni gelişme! 1 kişi daha tutuklandı
Güncel

Mardin'deki vahşete ilişkin yeni gelişme! 1 kişi daha tutuklandı

Mardin'de bir çift ve 5 yaşındaki kızlarının ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bir şahıs daha tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

IHA29 Kasım 2025 Cumartesi 13:24 - Güncelleme:
ABONE OL

Korkunç olay, 25 Kasım günü meydana gelmişti. Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi Mardin Caddesi üzerindeki bir apartmanda 3 kişilik bir aileden haber alamayan komşuları durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kapıyı kırarak içeri giren ekipler, yerde hareketsiz yatan 37 yaşındaki baba Mehmet Kaya, 33 yaşındaki anne Berna Kaya ve 5 yaşındaki Samyeli Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili yapılan detaylı çalışma sonucu, evde bulunan ve olayda kullanıldığı değerlendirilen silaha ilişkin delil karartma şüphesiyle M.C. gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Ardından gözaltına alınan V.E. de emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.

Soruşturmayı yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce oluşturulan özel ekip, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan B.K. emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma sürüyor.

