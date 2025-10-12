İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ekim 2025 Pazar / 20 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,8557
  • EURO
    48,6561
  • ALTIN
    5404.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Mardin'deki yangın faciasından bir acı haber daha
Güncel

Mardin'deki yangın faciasından bir acı haber daha

Mardin'de önceki gün evde çıkan yangında 5 yaşındaki çocuk da hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

IHA12 Ekim 2025 Pazar 14:43 - Güncelleme:
Mardin'deki yangın faciasından bir acı haber daha
ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, 10 Ekim gecesi Sanayi Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın giriş katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerince duvarı kırılan odadan tahliye edildi. Dumandan etkilenen 6'sı çocuk 13 kişi ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Çocuklardan 5 yaşındaki Bekir Ç. olay günü hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan ve Diyarbakır'a sevk edilen 5 yaşındaki Merve K. de burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Kargu hedefi tam isabetle vurdu! Zırh delici mühimmatla havalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.