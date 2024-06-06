İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Haziran 2024 Perşembe / 30 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2507
  • EURO
    35,1551
  • ALTIN
    2446.33
  • BIST100
    10400.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Mardin'deki yangın kontrol altına alındı

Mardin'in Artuklu ilçesi kırsal Çağlar ve Acar mahalleleri arasındaki alanda çıkan örtü yangını 6 saatte kontrol altına alındı.

DHA6 Haziran 2024 Perşembe 14:44 - Güncelleme:
Mardin'deki yangın kontrol altına alındı
ABONE OL

Mardin'in Artuklu ilçesi kırsal Çağlar ve Acar mahalleleri arasındaki alanda çıkan örtü yangınına itfaiye ekipleri 5 araçla, Orman İşletme Şefliği ekipleri 3 araçla, jandarma ekipleri de 3 TOMA ile müdahale etti. Bölgenin dağlık olması nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken ekipler, köylülerin de desteğiyle 'patpat' denilen tarım araçlarını da kullandı. Saat 07.30'da başlayan yangın, 6 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Ekiplerin hasar tespiti ve yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmaları sürüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.