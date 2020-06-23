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Mardin'den çobanlık için geldiği Sivas'ta, KKKA'dan öldü

Mardin'den çobanlık yapmak için geldiği Sivas'ta, kene ısırmasıyla bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedaviye alınan Burhan Ay (18), hayatını kaybetti.

DHA23 Haziran 2020 Salı 09:13 - Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 09:14
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Mardin'de yaşayan Burhan Ay, yazla birlikte çobanlık yapmak için Sivas'ın Yıldızeli ilçesine geldi. Bir süre önce vücuduna yapışan keneyi kendisi çıkaran Ay, birkaç gün sonra rahatsızlandı. Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne götürülen Ay, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. 15 gündür KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi gören genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bugün cenazesi ailesine teslim edilecek olan Burhan Ay'ın, Mardin'in Mazıdağı ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. Bu yıl Sivas'ta KKKA'dan ölüm sayısı ise 9'a yükseldi.

Devlet desteğiyle sürü sahibi oldu, sayıları artınca 2 ailenin de yüzünü güldürdü

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