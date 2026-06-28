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  • Mardin'in 4 ilçesinde peş peşe yangın: Saman, anız ve orman alanları alevlere teslim oldu
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Mardin'in 4 ilçesinde peş peşe yangın: Saman, anız ve orman alanları alevlere teslim oldu

Mardin'in Kızıltepe, Derik, Savur ve Mazıdağı ilçelerinde farklı noktalarda eş zamanlı olarak saman, anız, ekin ve orman yangınları çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

AA28 Haziran 2026 Pazar 22:15 - Güncelleme:
Mardin'in 4 ilçesinde peş peşe yangın: Saman, anız ve orman alanları alevlere teslim oldu
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Mardin'de dört farklı ilçede art arda yangınlar patlak verdi. Saman balyalarından anız tarlalarına, ekin alanlarından orman bölgelerine kadar geniş bir alanda alevler yükseldi. İtfaiye ekipleri tüm yangın noktalarına eş zamanlı müdahale ederek alevleri söndürdü.

KIZILTEPE'DEN MAZIDAĞI'NA 4 İLÇEDE ALEVLER YÜKSELDİ

Kızıltepe ilçesinde Sarıca, Üçevler ve Halkalı mahallelerinde saman, Derik ilçesi Kuşçu Mahallesi'nde anız, Savur ilçesi İçgören Mahallesi'nde saman, Şenocak Mahallesi'nde anız ve Mazıdağı ilçesi Yetkinler köyünde ekin ve orman yangını çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine söz konusu bölgelere itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangınlar ekiplerce söndürüldü.

  • Mardin yangın
  • Kızıltepe yangın
  • Mazıdağı orman yangını
  • anız yangını
  • itfaiye müdahalesi

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