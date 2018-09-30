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Mardin'in Nusaybin ilçesinde sokağa çıkma yasağı

Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı Dibek Mahallesi’nde terör örgütü PKK’ya yönelik gerçekleştirilecek operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, Nusaybin ilçesi kırsal alanında faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, sığınak ve barınaklarını bularak tahrip etmek amacıyla operasyon düzenleneceği belirtildi. Açıklamada, “Operasyon icra edilecek bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla bugün 09.00 itibari ile Nusaybin ilçesi Dibek Mahallesi ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir” denildi.

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