Mardin'in Nusaybin ilçesinde sokağa çıkma yasağı
Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı Dibek Mahallesi’nde terör örgütü PKK’ya yönelik gerçekleştirilecek operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
- İHA
Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, Nusaybin ilçesi kırsal alanında faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, sığınak ve barınaklarını bularak tahrip etmek amacıyla operasyon düzenleneceği belirtildi. Açıklamada, “Operasyon icra edilecek bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla bugün 09.00 itibari ile Nusaybin ilçesi Dibek Mahallesi ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir” denildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.